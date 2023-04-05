Казаченко Лука Демьянович
Место рожденияСлобода деревня Холапенинской волости Бобруйского уезда Минской гкбернии РИ
Дата рождения16.10.1886
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Слобода деревня Холапенинской волости Бобруйского уезда Минской гкбернии РИ
Бракосочетание
31.10.1908
Троицк, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область