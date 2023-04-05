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Казаченко Лука Демьянович

Место рождения

Слобода деревня Холапенинской волости Бобруйского уезда Минской гкбернии РИ

Дата рождения

16.10.1886

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Слобода деревня Холапенинской волости Бобруйского уезда Минской гкбернии РИ
Бракосочетание
31.10.1908

Жена: Казаченко Евдокия Ивановна

Троицк, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область