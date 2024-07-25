Домна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Чистяков Тимофей Трофимович

Отец ребёнка: Чистяков Трофим Никифорович

Рождение ребёнка
1769

Сын: Калина Трофимович

Отец ребёнка: Чистяков Трофим Никифорович

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Василиса Трофимовна

Отец ребёнка: Чистяков Трофим Никифорович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Парфеней Трофимович

Отец ребёнка: Чистяков Трофим Никифорович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Арина Трофимовна

Отец ребёнка: Чистяков Трофим Никифорович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Ларион Трофимович

Отец ребёнка: Чистяков Трофим Никифорович

Смерть
1794

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