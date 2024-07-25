Домна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Чистяков Тимофей Трофимович
Отец ребёнка: Чистяков Трофим Никифорович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Калина Трофимович
Отец ребёнка: Чистяков Трофим Никифорович
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Василиса Трофимовна
Отец ребёнка: Чистяков Трофим Никифорович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Парфеней Трофимович
Отец ребёнка: Чистяков Трофим Никифорович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Арина Трофимовна
Отец ребёнка: Чистяков Трофим Никифорович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Ларион Трофимович
Отец ребёнка: Чистяков Трофим Никифорович
Смерть
1794