Путилин Петр Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1785
Дата смерти1851
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1785
Отец: Путилин Ефим Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Путилина) Агрипина Петровна
Мать ребёнка: Путилина Лизавета Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Путилина Лизавета Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Путилина Лизавета Савельевна
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Путилина Лизавета Савельевна
Смерть
1851