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Путилин Петр Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1785

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1785

Отец: Путилин Ефим Яковлевич

Мать: (Путилина) Дарья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Путилина) Агрипина Петровна

Мать ребёнка: Путилина Лизавета Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Путилина Лизавета Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Путилина Лизавета Савельевна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Путилин Степан Петрович

Мать ребёнка: Путилина Лизавета Савельевна

Смерть
1851

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