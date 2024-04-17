Забиркина Ефросиния Иоановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗабиркина Ефросиния Иоановна

Забиркина Ефросиния Иоановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Забиркина Ирина Федотовна

Отец ребёнка: Забиркин Федот Андреев

Рождение ребёнка
10.10.1897

Сын: Забиркин Иван Федотович

Отец ребёнка: Забиркин Федот Андреев

Черкасский, Цимлянский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.