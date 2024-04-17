Забиркина Ефросиния Иоановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Забиркина Ирина Федотовна
Отец ребёнка: Забиркин Федот Андреев
Рождение ребёнка
10.10.1897
Отец ребёнка: Забиркин Федот Андреев
Черкасский, Цимлянский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно