Кузнецова (Тамбовцева) Прасковья Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Тамбовцева) Прасковья Романовна

Место рождения

Малое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Тамбовцев Роман Марков

Мать: Тамбовцева Дарья Никонова

Малое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Кузнецов Василий Захарович

Отец ребёнка: Кузнецов Захар Федорович

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Кузнецов Михаил Захарович

Отец ребёнка: Кузнецов Захар Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Захар Федорович

Смерть
Неизвестно
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