Кузнецова (Тамбовцева) Прасковья Романовна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Тамбовцев Роман Марков
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Кузнецов Василий Захарович
Отец ребёнка: Кузнецов Захар Федорович
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Кузнецов Михаил Захарович
Отец ребёнка: Кузнецов Захар Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно