Рождественский Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения27.09.1911
Дата смерти26.01.1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1911
Отец: Рождественский Федор Тимофеевич
Мать: не указана
Образование
После 1945
Закончил парт Школу после Войны, учился на агронома
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рождественский Михаил Иванович
Мать ребёнка: Рождественская Елена Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.01.1980