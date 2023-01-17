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Рождественский Иван Федорович

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Место рождения

Подбелово, Почепский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

27.09.1911

Дата смерти

26.01.1980

Пол

Мужской

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1911

Отец: Рождественский Федор Тимофеевич

Мать: не указана

Подбелово, Почепский муниципальный район, Брянская область
Образование
После 1945
Закончил парт Школу после Войны, учился на агронома
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рождественский Михаил Иванович

Мать ребёнка: Рождественская Елена Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рождественская Елена Тимофеевна

Смерть
26.01.1980
Подбелово, Почепский муниципальный район, Брянская область
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