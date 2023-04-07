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Иван Яковлевич
Иван Яковлевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1834
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Яков Алексеевич
1795 г.р.
Мать
Наталья Ивановна
1807 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец:
Яков Алексеевич
Мать:
Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно
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