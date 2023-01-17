Толстой Дмитрий Андреевич
Место рождения
Дата рождения13.03.1823
Дата смерти07.05.1889
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1823
Смерть
07.05.1889
Место жительства
По 1889