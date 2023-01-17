Стефанида Евсеевна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1843 ст.
Муж: Илья Иовлев
Рождение ребёнка
13.01.1854 ст.
Сын: Афанасий Ильич
Отец ребёнка: Илья Иовлев
Рождение ребёнка
06.02.1864 ст.
Дочь: Агафья Ильинична
Отец ребёнка: Илья Иовлев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно