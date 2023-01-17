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Стефанида Евсеевна

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Место рождения

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
05.11.1843 ст.

Муж: Илья Иовлев

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
13.01.1854 ст.

Сын: Афанасий Ильич

Отец ребёнка: Илья Иовлев

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
06.02.1864 ст.

Дочь: Агафья Ильинична

Отец ребёнка: Илья Иовлев

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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