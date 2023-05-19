(Суровцева) Мария Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Суровцев Георгий Николаев
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Варвара Георгиева
Отец ребёнка: Суровцев Георгий Николаев
Рождение ребёнка
25.03.1903
Дочь: Мария Георгиева
Отец ребёнка: Суровцев Георгий Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно