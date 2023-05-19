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(Суровцева) Мария Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Суровцев Сергей Георгиев

Отец ребёнка: Суровцев Георгий Николаев

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Варвара Георгиева

Отец ребёнка: Суровцев Георгий Николаев

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
25.03.1903

Дочь: Мария Георгиева

Отец ребёнка: Суровцев Георгий Николаев

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суровцев Георгий Николаев

Смерть
Неизвестно