Таркус Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таркус Виктор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1934

Дата смерти

01.09.2020

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1934

Отец: Таркус Александр Матвеевич

Мать: Таркус Полина Петровна

Рождение ребёнка
07.05.1959

Сын: Таркус Александр Викторович

Мать ребёнка: Таркус Генриетта Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.01.1980

Дочь: Таркус Анна Викторовна

Мать ребёнка: Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таркус Генриетта Дмитриевна

Смерть
01.09.2020
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