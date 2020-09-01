Таркус Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1934
Дата смерти01.09.2020
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1934
Отец: Таркус Александр Матвеевич
Мать: Таркус Полина Петровна
Рождение ребёнка
07.05.1959
Сын: Таркус Александр Викторович
Мать ребёнка: Таркус Генриетта Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.01.1980
Дочь: Таркус Анна Викторовна
Мать ребёнка: Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.09.2020