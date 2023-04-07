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Алена Степановна
Алена Степановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1746
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Степан Сергеевич
1722 г.р.
Мать
Домна Григорьевна
1717 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец:
Степан Сергеевич
Мать:
Домна Григорьевна
Смерть
Неизвестно
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