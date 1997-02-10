Смирнова Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Мария Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1908

Дата смерти

10.02.1997

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1934

Дочь: Лопаткина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Иванович

Кощеево, Арханская волость, Весьегонский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Иван Иванович

Смерть
10.02.1997
Михеево, Сандовский муниципальный район, Тверская область
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