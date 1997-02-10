Смирнова Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1908
Дата смерти10.02.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1934
Дочь: Лопаткина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Иванович
Кощеево, Арханская волость, Весьегонский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.02.1997
Михеево, Сандовский муниципальный район, Тверская область