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Соболева Акилина Васильевна

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Место рождения

Лодыгино, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.12.1859 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лодыгино, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Соболев Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Соболев Гаврило Яковлевич

Сластничиха, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Гаврило Яковлевич

Смерть
11.12.1859 ст.
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