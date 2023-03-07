Соболева Акилина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.12.1859 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Соболев Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Соболев Гаврило Яковлевич
Сластничиха, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.12.1859 ст.