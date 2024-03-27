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Халилюлин Махмут

Место рождения

с. Ендовищи, Горьковская обл., Кр.-Октябрьский р-н

Дата рождения

1904

Дата смерти

18.10.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Ендовищи, Горьковская обл., Кр.-Октябрьский р-н
Рождение ребёнка
20.02.1937

Сын: Халилюлин Адбулахат

Мать ребёнка: Рабия

с. Ендовищи, Горьковская обл., Кр.-Октябрьский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Биби Энсяр

Мать ребёнка: Рабия

Смерть
18.10.1942
Под деревней Вязовка Нелидовского района Калининской области
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Южная опушка леса деревни Вязовка
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