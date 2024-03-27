Халилюлин Махмут
Место рожденияс. Ендовищи, Горьковская обл., Кр.-Октябрьский р-н
Дата рождения1904
Дата смерти18.10.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.02.1937
Сын: Халилюлин Адбулахат
Мать ребёнка: Рабия
с. Ендовищи, Горьковская обл., Кр.-Октябрьский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Биби Энсяр
Мать ребёнка: Рабия
Смерть
18.10.1942
Под деревней Вязовка Нелидовского района Калининской области
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Южная опушка леса деревни Вязовка