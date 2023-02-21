Мәхбүбә
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Сәрвиҗамал Хисаметдин кызы
Отец ребёнка: Хисаметдин Салих улы
Старые Салманы, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хисаметдин Салих улы
Смерть
Неизвестно