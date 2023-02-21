Безсонова (Гуляева) Клавдия Григорьевна
Место рожденияБарнаул, Алтайского края
Дата рождения16.11.1905
Дата смерти21.11.1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1905
Отец: Гуляев Григорий Никитич
Мать: не указана
Барнаул, Алтайского края
Рождение ребёнка
22.10.1928
Сын: Безсонов Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Безсонов Константин Константинович
г.Барнаул
Бракосочетание
26.?.1928
Алтайский край г.Барнаул Россия
Рождение ребёнка
14.11.1929
Дочь: Зуева Ефалия Константиновна
Отец ребёнка: Безсонов Константин Константинович
Барнаул, Алтайского края Россия
Рождение ребёнка
30.10.1937
Сын: Безсонов Лев Константинович
Отец ребёнка: Безсонов Константин Константинович
Агролес
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Образование
Неизвестно
г.Барнаул
один класс
Смерть
21.11.1986
г Новосибирск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
23.11.1986
Барышево НСО