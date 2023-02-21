Безсонова (Гуляева) Клавдия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безсонова (Гуляева) Клавдия Григорьевна

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Место рождения

Барнаул, Алтайского края

Дата рождения

16.11.1905

Дата смерти

21.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1905

Отец: Гуляев Григорий Никитич

Мать: не указана

Барнаул, Алтайского края
Рождение ребёнка
22.10.1928

Сын: Безсонов Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Безсонов Константин Константинович

г.Барнаул
Бракосочетание
26.?.1928

Муж: Безсонов Константин Константинович

Алтайский край г.Барнаул Россия
Рождение ребёнка
14.11.1929

Дочь: Зуева Ефалия Константиновна

Отец ребёнка: Безсонов Константин Константинович

Барнаул, Алтайского края Россия
Рождение ребёнка
30.10.1937

Сын: Безсонов Лев Константинович

Отец ребёнка: Безсонов Константин Константинович

Агролес
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Образование
Неизвестно
г.Барнаул
один класс
Смерть
21.11.1986
г Новосибирск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
23.11.1986
Барышево НСО
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