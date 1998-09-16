Смирнова (Кобылина) Виринея Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Кобылина) Виринея Александровна

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Место рождения

Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

28.08.1912 ст.

Дата смерти

16.09.1998

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1917 г.р.

Дети

1939 г.р.
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Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1912 ст.

Отец: Кобылин Александр Александрович

Мать: Кобылина Екатерина Алексеевна

Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд
Бракосочетание
1935

Муж: Смирнов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
?.07.1939

Дочь: Треснина Маргарита Сергеевна

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Александрович

Сергозеро, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Александрович

Сергозеро, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Александрович

Сергозеро, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
16.09.1998
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
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