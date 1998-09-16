Смирнова (Кобылина) Виринея Александровна
Место рождения
Дата рождения28.08.1912 ст.
Дата смерти16.09.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1912 ст.
Бракосочетание
1935
Рождение ребёнка
?.07.1939
Дочь: Треснина Маргарита Сергеевна
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
07.01.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
07.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Александрович
Смерть
16.09.1998
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область