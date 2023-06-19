Строганов Аникей (Аника Иоанникий) Фёдорович
Место рождения
Дата рождения11.04.1487
Дата смерти09.02.1569
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1487
Бракосочетание
Около 1526
Рождение ребёнка
09.10.1527
Мать ребёнка: Строганова Софья Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
создатель солеваренной промышленности в Сольвычегодске и в Перми Великой, колонизатор прикамских земель, крупнейший русский предпринима
Смерть
09.02.1569
Vologda, Russian Federation