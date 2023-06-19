Строганов Аникей (Аника Иоанникий) Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строганов Аникей (Аника Иоанникий) Фёдорович

Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

11.04.1487

Дата смерти

09.02.1569

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1487

Отец: Строганов Фёдор Лукич

Мать: Строганова Евфимия Козьминична

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
Около 1526

Жена: Строганова Софья Андреевна

Рождение ребёнка
09.10.1527

Сын: Строганов Яков Аникеевич

Мать ребёнка: Строганова Софья Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
создатель солеваренной промышленности в Сольвычегодске и в Перми Великой, колонизатор прикамских земель, крупнейший русский предпринима
Смерть
09.02.1569
Vologda, Russian Federation