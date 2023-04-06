(Кувыркина) Юлия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1871
Дата смерти29.07.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1871
Смерть
29.07.1871
Причина смерти: неизвестно | смерть в возрасте 2 недель ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 90 запись 5
Похороны
31.07.1871
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
смерть в возрасте 2 недель ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 90 запись 5Отпевание и погребение совершал священник Иларион Каликинский ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 90, запись5 | Тихвинск... Показать все