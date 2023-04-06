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(Кувыркина) Юлия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1871

Дата смерти

29.07.1871

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1871

Отец: Кувыркин Иван Константинов

Мать: 1 Жена Кувыркина Агрипина Андреева

Смерть
29.07.1871
Причина смерти: неизвестно | смерть в возрасте 2 недель ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 90 запись 5
Похороны
31.07.1871
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
смерть в возрасте 2 недель ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 90 запись 5Отпевание и погребение совершал священник Иларион Каликинский ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 90, запись5 | Тихвинск... Показать все