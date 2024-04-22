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Архарова Диана Ивановна

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

21.04.1948

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1948

Отец: Архаров Иван Иванович

Мать: Вавренюк Лариса Федоровна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
11.05.1973

Муж: Макрушин Евгений Вениаминович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.10.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макрушин Евгений Вениаминович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1979

Муж: Александр Хаимович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.01.1986

Сын: Архаров Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Александр Хаимович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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