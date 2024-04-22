Архарова Диана Ивановна
Место рождения
Дата рождения21.04.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1948
Отец: Архаров Иван Иванович
Бракосочетание
11.05.1973
Рождение ребёнка
31.10.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макрушин Евгений Вениаминович
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Бракосочетание
1979
Муж: Александр Хаимович
Рождение ребёнка
29.01.1986
Сын: Архаров Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Александр Хаимович