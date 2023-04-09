Корчан Никита Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1919
Дочь: Корчан Тамара Никитична
Мать ребёнка: Корчан Вера Андреевна
Место жительства
1919
Корчанка, Лебединский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корчан Вера Андреевна
Смерть
Неизвестно