Корчан Никита Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчан Никита Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1919

Дочь: Корчан Тамара Никитична

Мать ребёнка: Корчан Вера Андреевна

Место жительства
1919
Корчанка, Лебединский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корчан Вера Андреевна

Смерть
Неизвестно