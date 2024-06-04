Чирков Петр (Петрушка) Петров
Место рождениядер., что был починок Ларюшинской на речке на Гремячке, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1665
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665
Отец: Чирков Петр (Петрушка) Панкратов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Чирков Семен Петров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1710