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Чирков Петр (Петрушка) Петров

Место рождения

дер., что был починок Ларюшинской на речке на Гремячке, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1665

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1632 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665

Отец: Чирков Петр (Петрушка) Панкратов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Чирков Семен Петров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1710

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