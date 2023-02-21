Южакова (Чебурашкина) Агрофена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чебурашкин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Южаков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Южаков Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Южаков Вячеслав Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корякова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Кизел, город Кизел, Пермский край