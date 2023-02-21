Южакова (Чебурашкина) Агрофена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Южакова (Чебурашкина) Агрофена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чебурашкин Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Южаков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Южаков Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Южаков Вячеслав Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корякова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Кизел, город Кизел, Пермский край
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