Акберов Сафа Исхакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акберов Сафа Исхакович

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акберов Исхак Ахтямович

Мать: Акберова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акберова (Хусаинова) Фирдауся Миннегалиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акберова (Хусаинова) Фирдауся Миннегалиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акберова (Хусаинова) Фирдауся Миннегалиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акберова (Хусаинова) Фирдауся Миннегалиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акберова (Хусаинова) Фирдауся Миннегалиевна

Смерть
Неизвестно

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