Тарасова Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1944
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1944
Отец: Северюхин Михаил Иванович
Мать: Лялина Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
25.07.1962
Дочь: Мыщик Ольга Геннадьевна
Отец ребёнка: Тарасов Геннадий Григорьевич
Рождение ребёнка
18.04.1969
Дочь: Сивцева Юлия Геннадьевна
Отец ребёнка: Тарасов Геннадий Григорьевич
Рождение ребёнка
25.09.1972
Дочь: Пендрак (Тарасова) Мария Геннадьевна
Отец ребёнка: Тарасов Геннадий Григорьевич