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Тарасова Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1944

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1944

Отец: Северюхин Михаил Иванович

Мать: Лялина Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
25.07.1962

Дочь: Мыщик Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: Тарасов Геннадий Григорьевич

Рождение ребёнка
18.04.1969

Дочь: Сивцева Юлия Геннадьевна

Отец ребёнка: Тарасов Геннадий Григорьевич

Рождение ребёнка
25.09.1972

Дочь: Пендрак (Тарасова) Мария Геннадьевна

Отец ребёнка: Тарасов Геннадий Григорьевич

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