Австриевских Арина Федотьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Австриевских Арина Федотьевна

Место рождения

Крутое, Становлянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федот

Мать: не указана

Крутое, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хитрых (Австриевских) Матрёна Михайловна

Отец ребёнка: Австриевских Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Австриевских Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Австриевских Иван Михайлович

Отец ребёнка: Австриевских Михаил

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Малышева (Австриевских) Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Австриевских Михаил

Смерть
Неизвестно

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