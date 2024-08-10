Австриевских Арина Федотьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федот
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хитрых (Австриевских) Матрёна Михайловна
Отец ребёнка: Австриевских Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Австриевских Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Австриевских Иван Михайлович
Отец ребёнка: Австриевских Михаил
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Малышева (Австриевских) Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Австриевских Михаил
Смерть
Неизвестно