Малькова (Вокуева) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вокуев Абрам Петрович
Мать: Вокуева Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мальков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Мальков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальков Михаил
Отец ребёнка: Мальков Василий
Смерть
Неизвестно