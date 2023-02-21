Малькова (Вокуева) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малькова (Вокуева) Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вокуев Абрам Петрович

Мать: Вокуева Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Мальков Василий

Аксарка, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальков Михаил

Отец ребёнка: Мальков Василий

Аксарка, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Смерть
Неизвестно
Аксарка, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
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