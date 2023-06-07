Пелец Екатерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1898
Дата смерти25.08.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1923
Рождение ребёнка
23.08.1924
Дочь: Пелец Надежда Петровна
Отец ребёнка: Пелец Петр Емельянович
Рождение ребёнка
01.04.1928
Отец ребёнка: Пелец Петр Емельянович
Рождение ребёнка
13.04.1937
Дочь: Логвинова Мария Петровна
Отец ребёнка: Пелец Петр Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пелец Петр Емельянович
Смерть
25.08.1986