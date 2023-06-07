Пелец Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелец Екатерина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1898

Дата смерти

25.08.1986

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1923

Муж: Пелец Петр Емельянович

Рождение ребёнка
23.08.1924

Дочь: Пелец Надежда Петровна

Отец ребёнка: Пелец Петр Емельянович

Рождение ребёнка
01.04.1928

Сын: Пелец Владимир Петрович

Отец ребёнка: Пелец Петр Емельянович

Рождение ребёнка
13.04.1937

Дочь: Логвинова Мария Петровна

Отец ребёнка: Пелец Петр Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пелец Николай Петрович

Отец ребёнка: Пелец Петр Емельянович

Смерть
25.08.1986