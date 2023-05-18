Часнык Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Часнык Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Часнык Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Часнык Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Часнык Николай Васильевич

Отец ребёнка: Часнык Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Часнык Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Часнык Василий

Смерть
Неизвестно