Часнык Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Часнык Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Часнык Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Часнык Николай Васильевич
Отец ребёнка: Часнык Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Часнык Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Часнык Василий
Смерть
Неизвестно