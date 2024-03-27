Бобылёва (Бобылёва) Татьяна Андреевна
Место рожденияБарыгино, Иркутская губерния
Дата рождения1889
Дата смерти?.01.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Бобылёв Егор Федорович
Луговое, Иркутская область
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Бобылёв Егор Федорович
Луговое, Иркутская область
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Бобылёв Егор Федорович
Луговое, Иркутская область
Рождение ребёнка
1915
Сын: Бобылёв Александр Егорович
Отец ребёнка: Бобылёв Егор Федорович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Бобылёв Егор Федорович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Бобылёв Егор Федорович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Мария Егоровна
Отец ребёнка: Бобылёв Егор Федорович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Бобылёв Егор Федорович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Бобылёв Павел
Отец ребёнка: Бобылёв Егор Федорович
Смерть
?.01.1951
Иркутская область