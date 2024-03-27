Бобылёва (Бобылёва) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобылёва (Бобылёва) Татьяна Андреевна

Место рождения

Барыгино, Иркутская губерния

Дата рождения

1889

Дата смерти

?.01.1951

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Барыгино, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
1909

Сын: Бобылёв Осип Егорович

Отец ребёнка: Бобылёв Егор Федорович

Луговое, Иркутская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Бобылёв Степан Егорович

Отец ребёнка: Бобылёв Егор Федорович

Луговое, Иркутская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Бобылёв Алексей Егорович

Отец ребёнка: Бобылёв Егор Федорович

Луговое, Иркутская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Бобылёв Александр Егорович

Отец ребёнка: Бобылёв Егор Федорович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Бобылёв Егор Федорович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Бобылёв Иван Егорович

Отец ребёнка: Бобылёв Егор Федорович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Мария Егоровна

Отец ребёнка: Бобылёв Егор Федорович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Бобылёв Егор Федорович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Бобылёв Павел

Отец ребёнка: Бобылёв Егор Федорович

Смерть
?.01.1951
Иркутская область
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