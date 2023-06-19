Шушпанова Марфа Фадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушпанова Марфа Фадеевна

Место рождения

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Вычислено 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1810 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Сын: Шушпанов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Шушпанов Иван Афанасьевич

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Сын: Шушпанов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Шушпанов Иван Афанасьевич

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1838

Сын: Шушпанов Егор 1 Иванович

Отец ребёнка: Шушпанов Иван Афанасьевич

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1842

Сын: Шушпанов Егор 2 Иванович

Отец ребёнка: Шушпанов Иван Афанасьевич

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шушпанов Иван Афанасьевич

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область