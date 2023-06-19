Шушпанова Марфа Фадеевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Сын: Шушпанов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Шушпанов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Отец ребёнка: Шушпанов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1838
Отец ребёнка: Шушпанов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1842
Отец ребёнка: Шушпанов Иван Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно