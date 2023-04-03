Раевская Исаичкина Надежда Алексеевна
Место рожденияп.Уршель Судогодского уезда Владимирской губернии
Дата рождения25.09.1922
Дата смерти10.01.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1922
п.Уршель Судогодского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
25.07.1948
Дочь: Густова Ангелина Анатольевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Черняховск, Калининградской области
Бракосочетание
16.08.1948
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
10.01.1982
г.Калининград