Раевская Исаичкина Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раевская Исаичкина Надежда Алексеевна

Место рождения

п.Уршель Судогодского уезда Владимирской губернии

Дата рождения

25.09.1922

Дата смерти

10.01.1982

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1922

Отец: Исаичкин Алексей Семенович

Мать: Исаичкина Бужина Прасковья Константиновна

п.Уршель Судогодского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
25.07.1948

Дочь: Густова Ангелина Анатольевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Черняховск, Калининградской области
Бракосочетание
16.08.1948

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
10.01.1982
г.Калининград