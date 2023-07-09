Проскурякова Параскева Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.05.1821
Сын: Проскуряков Николай Мартинович
Отец ребёнка: Проскуряков Мартин Игнатьевич
Рождение ребёнка
10.11.1823
Дочь: Проскуракова Матрона Мартиновна
Отец ребёнка: Проскуряков Мартин Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно