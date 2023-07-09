Проскурякова Параскева Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПроскурякова Параскева Григорьевна

Проскурякова Параскева Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1821

Сын: Проскуряков Николай Мартинович

Отец ребёнка: Проскуряков Мартин Игнатьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.11.1823

Дочь: Проскуракова Матрона Мартиновна

Отец ребёнка: Проскуряков Мартин Игнатьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проскуряков Мартин Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close