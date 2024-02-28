Григорьев Василий Григорьевич
Место рождениядеревня Момотово, Опочецкий уезд, Глубоковской волости
Дата рождения02.03.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1904
Отец: Никифоров Григорий
Рождение ребёнка
?.12.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Григорьева (Борисова) Александра
Рождение ребёнка
1929
Сын: Григорьев Иван Васильевич
Мать ребёнка: Григорьева (Борисова) Александра
Рождение ребёнка
?.04.1932
Дочь: Зонова (Григорьева) Вера Васильевна
Мать ребёнка: Григорьева (Борисова) Александра
Смерть
Неизвестно