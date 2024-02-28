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Григорьев Василий Григорьевич

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Место рождения

деревня Момотово, Опочецкий уезд, Глубоковской волости

Дата рождения

02.03.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1904

Отец: Никифоров Григорий

Мать: (Ефремова) Пелагия (Палаша)

Рождение ребёнка
?.12.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Григорьева (Борисова) Александра

Рождение ребёнка
1929

Сын: Григорьев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Григорьева (Борисова) Александра

Рождение ребёнка
?.04.1932

Дочь: Зонова (Григорьева) Вера Васильевна

Мать ребёнка: Григорьева (Борисова) Александра

Смерть
Неизвестно

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