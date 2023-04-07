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Марфа Сидоровна
Марфа Сидоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1842
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Сидор Петрович
1803 г.р.
Мать
Мария Федоровна
1811 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец:
Сидор Петрович
Мать:
Мария Федоровна
Смерть
Неизвестно
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