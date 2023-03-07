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Кудрявцев Иван Евтихиев

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Место рождения

поч. Кудрявцов на колодезе, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1668 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: Кудрявцев Евтихей Игнатьев

Мать: не указана

поч. Кудрявцов на колодезе, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Веселовской, Забродаевской тож, Бобинский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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