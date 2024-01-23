Непряев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непряев Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Непряев Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Непряева (Максимова) Екатерина Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Непряев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Непряева (Максимова) Екатерина Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Непряев Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Непряева (Максимова) Екатерина Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Непряева (Максимова) Екатерина Максимовна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Непряев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Непряева (Максимова) Екатерина Максимовна

Смерть
Неизвестно

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