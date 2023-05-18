Цвирчак Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цвирчак Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цвирчак Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
31.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цвирчак Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цвирчак Анна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цвирчак Анна Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Великая Сушица, Львівська область