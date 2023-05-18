Цвирчак Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1959
Рождение ребёнка
31.05.1961
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цвирчак Анна Фёдоровна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Великая Сушица, Львівська область