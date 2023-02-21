Индукаева (Петлина) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Индукаева (Петлина) Татьяна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1945 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Швачко Надежда Егоровна

Отец ребёнка: Индукаев Егор Филиппович

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Индукаев Егор Филиппович

Смерть
Неизвестно
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