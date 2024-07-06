Губжева (Унажукова) Фатима
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губжева Дайанна Хасановна
Отец ребёнка: Губжев Хасан Муаедович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губжева Рузанна Хасановна
Отец ребёнка: Губжев Хасан Муаедович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губжева Сюзанна Хасановна
Отец ребёнка: Губжев Хасан Муаедович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1989
Отец ребёнка: Губжев Хасан Муаедович