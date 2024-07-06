Губжева (Унажукова) Фатима 25.08.1964 — найти родственников по фамилии на Familio
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Губжева (Унажукова) Фатима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1964

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губжева Дайанна Хасановна

Отец ребёнка: Губжев Хасан Муаедович

Алтуд, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губжева Рузанна Хасановна

Отец ребёнка: Губжев Хасан Муаедович

Алтуд, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губжева Сюзанна Хасановна

Отец ребёнка: Губжев Хасан Муаедович

Алтуд, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губжев Хасан Муаедович

Рождение ребёнка
21.10.1989

Сын: Губжев Аслан Хасанович

Отец ребёнка: Губжев Хасан Муаедович

Алтуд, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

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