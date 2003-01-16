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Мальцева Дарья Александровна
Мальцева Дарья Александровна
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Место рождения
Сладково
, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Дата рождения
16.01.2003
Пол
Женский
Отец
Мальцев Александр Александрович
1977 г.р.
Мать
Березина Наталья Викторовна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
16.01.2003
Отец:
Мальцев Александр Александрович
Мать:
Березина Наталья Викторовна
Сладково
, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
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