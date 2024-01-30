Иван (Иоанн) Ефимович (Ефимиев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван (Иоанн) Ефимович (Ефимиев)

Иван (Иоанн) Ефимович (Ефимиев)

Место рождения

Полутово, Солигаличский уезд, Костромская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Ефим (Евфимий) Киприанов

Мать: не указана

Полутово, Солигаличский уезд, Костромская область
Бракосочетание
26.01.1901

Жена: (Ершова) Анна Федоровна

Полутово, Солигаличский уезд, Костромская область
Запись в ЭЧЗ Костромского архива56-16-34-504об-505 Свидетли: д. Нестерова крестьянин Илия Ильин и д. Трофимова Владимир Федоров По невесте: д. Ильинского кретьянин Федорор Михайлов и д. Рогова крестья... Показать все
Рождение ребёнка
22.08.1902

Сын: Александр Иванович

Мать ребёнка: (Ершова) Анна Федоровна

Полутово, Солигаличский уезд, Костромская область
Св-во о рождении выдано 02.02.1931г.
Рождение ребёнка
14.08.1905

Сын: Павел Иванович

Мать ребёнка: (Ершова) Анна Федоровна

Полутово, Солигаличский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.