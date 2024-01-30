Иван (Иоанн) Ефимович (Ефимиев)
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Ефим (Евфимий) Киприанов
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1901
Жена: (Ершова) Анна Федоровна
Запись в ЭЧЗ Костромского архива56-16-34-504об-505 Свидетли: д. Нестерова крестьянин Илия Ильин и д. Трофимова Владимир Федоров По невесте: д. Ильинского кретьянин Федорор Михайлов и д. Рогова крестья... Показать все
Рождение ребёнка
22.08.1902
Сын: Александр Иванович
Мать ребёнка: (Ершова) Анна Федоровна
Св-во о рождении выдано 02.02.1931г.
Рождение ребёнка
14.08.1905
Сын: Павел Иванович
Мать ребёнка: (Ершова) Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно