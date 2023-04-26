Бурьлаченко Домна Василиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурьлаченко Домна Василиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1785 и 1786 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1826 и 1827

Дочь: Бурьлаченко Александра

Отец ребёнка: Бурьлаченко Кирило Иванов

Рождение ребёнка
1831

Сын: Бурлаченко Тимош Кирилов

Отец ребёнка: Бурьлаченко Кирило Иванов

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Бурьлаченко Кирило Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурьлаченко Кирило Иванов

Смерть
Неизвестно