Бурьлаченко Домна Василиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1826 и 1827
Дочь: Бурьлаченко Александра
Отец ребёнка: Бурьлаченко Кирило Иванов
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Бурьлаченко Кирило Иванов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Бурьлаченко Кирило Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно