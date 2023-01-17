Малютина (Васильевна) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютина (Васильевна) Марья

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Место рождения

Среднее, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

22.08.1891

Дата смерти

02.04.1993

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1891

Отец: Василий

Мать: не указана

Среднее, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.03.1933

Дочь: Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Малютин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Малютин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малютин Петр

Отец ребёнка: Малютин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малютин Алексей (Лёня)

Отец ребёнка: Малютин Михаил

Смерть
02.04.1993
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