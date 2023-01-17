Малютина (Васильевна) Марья
Место рождения
Дата рождения22.08.1891
Дата смерти02.04.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1891
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1933
Дочь: Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Малютин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Малютин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малютин Петр
Отец ребёнка: Малютин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Малютин Михаил
Смерть
02.04.1993