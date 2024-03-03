Горшелёв Андрей Панфёрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1911
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горшелёва Дарья Абросимовна
Рождение ребёнка
Около 07.06.1917
Сын: Горшелёв Александр Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Изволь, город Алексин, Тульская область
Смерть
Неизвестно