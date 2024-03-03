Горшелёв Андрей Панфёрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоршелёв Андрей Панфёрович

Горшелёв Андрей Панфёрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1877 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1917 г.р.

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшелёва Дарья Абросимовна

Рождение ребёнка
04.10.1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горшелёва Дарья Абросимовна

Рождение ребёнка
Около 07.06.1917

Сын: Горшелёв Александр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Изволь, город Алексин, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.