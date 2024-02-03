Семеринская (Чабан) Галина (Анна) Самуиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1938
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1938
Отец: Чабан Самуил
Мать: Чабан Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семеринский Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Семеринский Николай
Рождение ребёнка
15.08.1966
Дочь: Бочарова (Семеринская) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Семеринский Николай
Рождение ребёнка
15.08.1966
Дочь: Фурманова (Семеринская) Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Семеринский Николай