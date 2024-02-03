Семеринская (Чабан) Галина (Анна) Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семеринская (Чабан) Галина (Анна) Самуиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1938

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1938

Отец: Чабан Самуил

Мать: Чабан Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семеринский Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Семеринский Николай

Рождение ребёнка
15.08.1966

Дочь: Бочарова (Семеринская) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Семеринский Николай

Рождение ребёнка
15.08.1966

Дочь: Фурманова (Семеринская) Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Семеринский Николай

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