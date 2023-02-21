Новосильцова (Леонтьева) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовосильцова (Леонтьева) Наталья Михайловна

Новосильцова (Леонтьева) Наталья Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1835

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Новосильцов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Новосильцов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1758

Сын: Новосильцов Василий Александрович

Отец ребёнка: Новосильцов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1760

Сын: Новосильцов Петр Александрович

Отец ребёнка: Новосильцов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосильцов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Новосильцов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новосильцов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосильцов Николай Александрович

Отец ребёнка: Новосильцов Александр Васильевич

Смерть
1835
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close