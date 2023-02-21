Новосильцова (Леонтьева) Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Новосильцов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Новосильцов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1758
Сын: Новосильцов Василий Александрович
Отец ребёнка: Новосильцов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1760
Сын: Новосильцов Петр Александрович
Отец ребёнка: Новосильцов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосильцов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Новосильцов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новосильцов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосильцов Николай Александрович
Отец ребёнка: Новосильцов Александр Васильевич
Смерть
1835