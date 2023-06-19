Архипов Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения08.07.1819
Дата смерти03.05.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1819
восприемник – Шелтозерской волости деревни Селги Иван Власов
Бракосочетание
31.01.1840
Жена: Архипова Ирина Ильина
Венчаны 31.01.1840, Александр Иванов, 21 год, первым браком и Ирина Ильина, 21 год первым браком, Муромской волости деревни Ивановской крестьянина Ильи Устинова Ефимова, поручители по жениху Шелтозерс... Показать все
Рождение ребёнка
01.12.1840
Мать ребёнка: Архипова Ирина Ильина
01.12.1840, восприемник – брат его Фаддей Александров
Военная служба
С 1842
Рекрут с 1842. В Исповедных ведомостях в 1860 году указан как "нижний военный чин безсрочно отпускной"
Военная служба
С 1842
Рядовой 4-го резервного батальона Невского пехотного полка. Иван Александров – в 1843 году указан как служащий Герцогского полка Гренадерского корпуса, 8 рота, рядовой
Рождение ребёнка
03.08.1843
Мать ребёнка: Архипова Ирина Ильина
03.08.1843, восприемник – Семен Иванов Архипов, жена крестьянина Кирилла Петрова, д. Ивановской Харитина Ильина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архипова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Архипова Ирина Ильина
восприемница – сестра его Анна Иванова
Смерть
03.05.1885
03.05.1885, рядовой 4-го резервного батальона Невского пехотного полка, 63 года, от старости
Похороны
Неизвестно