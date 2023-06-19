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Архипов Иван Александрович

Место рождения

Пустошь

Дата рождения

08.07.1819

Дата смерти

03.05.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1819

Отец: Архипов Александр Иванович

Мать: Архипова Дарья Власовна

восприемник – Шелтозерской волости деревни Селги Иван Власов
Бракосочетание
31.01.1840

Жена: Архипова Ирина Ильина

Венчаны 31.01.1840, Александр Иванов, 21 год, первым браком и Ирина Ильина, 21 год первым браком, Муромской волости деревни Ивановской крестьянина Ильи Устинова Ефимова, поручители по жениху Шелтозерс... Показать все
Рождение ребёнка
01.12.1840

Сын: Архипов Николай Иванович

Мать ребёнка: Архипова Ирина Ильина

01.12.1840, восприемник – брат его Фаддей Александров
Военная служба
С 1842
Рекрут с 1842. В Исповедных ведомостях в 1860 году указан как "нижний военный чин безсрочно отпускной"
Военная служба
С 1842
Рядовой 4-го резервного батальона Невского пехотного полка. Иван Александров – в 1843 году указан как служащий Герцогского полка Гренадерского корпуса, 8 рота, рядовой
Рождение ребёнка
03.08.1843

Сын: Архипов Матфей Иванов

Мать ребёнка: Архипова Ирина Ильина

03.08.1843, восприемник – Семен Иванов Архипов, жена крестьянина Кирилла Петрова, д. Ивановской Харитина Ильина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Архипова Ирина Ильина

восприемница – сестра его Анна Иванова
Смерть
03.05.1885
03.05.1885, рядовой 4-го резервного батальона Невского пехотного полка, 63 года, от старости
Похороны
Неизвестно