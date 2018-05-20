(Dery) Marianne June
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1939
Дата смерти20.05.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Poppin James John
San Francisco, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
15.11.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Poppin James John
Смерть
20.05.2018