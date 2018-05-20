(Dery) Marianne June — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Dery) Marianne June

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1939

Дата смерти

20.05.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Poppin James John

San Francisco, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
15.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Poppin James John

Смерть
20.05.2018
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